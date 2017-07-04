Британская делегация оценила подготовку Нижнего Новгорода к ЧМ-2018

Британский консул Томас Риган оценил объекты в Нижнем Новгороде, задействованные в подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года.



- Нижний Новгород расположен достаточно компактно, это очень удобно для британских болельщиков. Мы посетили нижегородский аэропорт, он один из немногих аэропортов, где я почувствовал себя очень комфортно. В Нижнем Новгороде будут бесплатные шаттлы между аэропортом и гостиницами для удобства болельщиков, есть планы представить информационные материалы на английском языке в аэропорту, это очень важно, - рассказал ТАСС британский консул Томас Риган.

В рамках чемпионата мира по футболу 2018 года в Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей, в том числе 1/4 финала.

Чемпионат мира по футболу пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. В Московской области к турниру готовят 17 тренировочных баз для команд-участниц.