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Сборники «Спартака» провели дополнительную тренировку на сборах в Австрии

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Пять игроков «Спартака» прибывшие на сбор команды из сборной России, провели дополнительную тренировку на сборах команды в австрийском Филлахе. Об этом информирует официальный сайт красно-белых.

Как сообщается, Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров, Александр Самедов, Георгий Джикия и Илья Кутепов, а также новичок команды Марко Петкович провели дополнительное практическое занятие, чтобы сравняться в кондициях с остальными игроками клуба, которые жили и тренировались по совершенно другой программе.

Напомним, что сборная России на Кубке конфедерации набрала в группе А три очка, обыграв сборную Новой Зеландии (2:0), и не смогла выйти из группы, заняв третью строчку в турнирной таблице.

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