Олимпийскую чемпионку Семеню заставят лечиться из-за повышенного тестостерона

Олимпийскую чемпионку в беге на 800 метров Кастер Семеню могут не допустить до участия в Играх-2020 из-за повышенного уровня тестостерона в организме. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на The Guardian.

По информации издания, спортсменка будет обязана пройти гормональное лечение или сделать операцию или она не будет допущена к соревнованиям на Олимпиаде. На такие меры Семеня должна пойти из-за исследования, которое проводила Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF). Согласно этому исследованию, спортсменки с повышенным уровнем тестостерона имеют преимущество над соперницами. Так, специализирующаяся в беге на 800 метров Семеня может преодолеть дистанцию на 1,8 процента быстрее.

Добавим, что 26-летняя Семеня выиграла золотую медаль на дистанции 800 метров на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. На ее счету также серебряная медаль на той же дистанции на Играх-2012 в Лондоне.