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Андрей Канчельскис: Надо уговаривать Бердыева возглавить сборную России, даже соглашаясь на то, чтобы он совмещал

Источник:  «Собеседник»Комментарии

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал неудачи сборной России, в частности информацию о том, что у главного тренера Станислава Черчесова было слишком мало времени на подготовку команды.

«У Курбана Бердыева в свое время тоже времени не было: команда, которая боролась за выживание, а стала бороться за медали. У нас может появиться шанс на чемпионате мира, только если мы что-то поменяем. Для этого надо уговаривать Бердыева, даже соглашаясь на то, чтобы он совмещал», - цитирует Канчельскиса «Собеседник.Ру».

Напомним, сборная России на Кубке конфедераций не сумела выйти из группы, заняв третье место.

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