Вячеслав Быков: Если у Шипачева не получится в НХЛ, он будет спокоен, что хотя бы попытался

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал переход нападающего Вадима Шипачева в «Вегас».

- Если взять пример Шипачева, то Вадим уже созрел, хочет себя раскрыть по-новому. Ему уже 30 лет. И в какой-то момент, уже выйдя на пенсию, он мог бы задаться вопросом: «Почему я не воспользовался шансом, который у меня был? Почему не попробовал?»

Сейчас он для себя этот вопрос снял, рискнув-таки поехать в «Вегас». Даже если у него не получится в НХЛ, Вадим будет спокоен, что хотя бы попытался. И будет избавлен от пожизненных размышлений, не упустил ли он шанс всей жизни. Что вот был момент, а он не рискнул, сплоховал.

Возможно, распространенный стереотип о «мягкости характера» Шипачева для него оказался дополнительной мотивацией, чтобы опровергнуть его, показать, что он другой. Не попробовав, не узнаешь, - передают слова Быкова «Известия».

Напомним, что 5 мая Шипачев стал игроком нового клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс». По условиям двухлетнего контракта, форвард будет зарабатывать 4,5 миллиона долларов в год.

30-летний хоккеист в прошедшем сезоне стал обладателем Кубка Гагарина в составе СКА. Он играл за питерский клуб с 2013 года. В сезоне-2016/17 Шипачев принял участие в 50 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых набрал 76 (26+50) очков.