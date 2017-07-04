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«Валенсия» подписала футболиста «Астаны» стоимостью 100 миллионов евро

Источник:  ФК «Валенсия»Комментарии

Экс-полузащитник «Астаны» Неманья Максимович официально представлен в качестве игрока испанской «Валенсии».

Контракт 22-летнего серба с новым клубом рассчитан до 2022 года. Максимович выступал за «Астану» с февраля 2015 года. По данным сербского издания B92, в Испании Максимович заработает в общей сложности семь миллионов евро. А в его контракт включен пункт, согласно которому выкупить серба можно за 100 миллионов евро.

Напомним, опорный полузащитник помог «Астане» дважды пробиться в групповые стадии еврокубков. Максимович – чемпион мира среди молодежных сборных.

Трансфер Максимовича из «Астаны» в «Валенсию» стал первым прецедентом, когда клуб примеры подписал игрока, представляющего чемпионат Казахстана.

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