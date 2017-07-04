Александр Сапета: «Динамо» в Лиге чемпионов? Дай бог, чтобы так было
Полузащитник столичного «Динамо» Александр Сапета рассказал рассказал о соперниках на предсезонном сборе команды.
– «Динамо» уже
обыграло «Баварию-2» и «Лудогорец». Болгары недавно шумели в Лиге чемпионов.
– Нам вообще на сборах подобрали отличных соперников, и пока нам удавалось побеждать. Правда, важен не только результат: через встречи с серьезными оппонентами мы готовимся к высоким скоростям, улучшаем взаимопонимание.
По «Лудогорцу» сразу заметно, что команда крепкая, сыгранная. У них ребята что с мячом, что без мяча хорошо смотрелись. Плюс, индивидуально коллектив сильный.
– По факту, вы
обыграли клуб уровня Лиги чемпионов. Может, через год-два вместо них там играть
будете?
– Дай бог, чтобы так было. Каждый футболист в «Динамо» должен к этому стремиться.
Полностью интервью Александра Спеты читайте в ближайшее время на сайте и в завтрашнем номере «Советского спорта».