Александр Сапета: «Динамо» в Лиге чемпионов? Дай бог, чтобы так было

Полузащитник столичного «Динамо» Александр Сапета рассказал рассказал о соперниках на предсезонном сборе команды.

– «Динамо» уже обыграло «Баварию-2» и «Лудогорец». Болгары недавно шумели в Лиге чемпионов.

– Нам вообще на сборах подобрали отличных соперников, и пока нам удавалось побеждать. Правда, важен не только результат: через встречи с серьезными оппонентами мы готовимся к высоким скоростям, улучшаем взаимопонимание.

По «Лудогорцу» сразу заметно, что команда крепкая, сыгранная. У них ребята что с мячом, что без мяча хорошо смотрелись. Плюс, индивидуально коллектив сильный.

– По факту, вы обыграли клуб уровня Лиги чемпионов. Может, через год-два вместо них там играть будете?

– Дай бог, чтобы так было. Каждый футболист в «Динамо» должен к этому стремиться.

Полностью интервью Александра Спеты читайте в ближайшее время на сайте и в завтрашнем номере «Советского спорта».