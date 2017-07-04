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Александр Сапета: «Динамо» в Лиге чемпионов? Дай бог, чтобы так было

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник столичного «Динамо» Александр Сапета рассказал рассказал о соперниках на предсезонном сборе команды. 

– «Динамо» уже обыграло «Баварию-2» и «Лудогорец». Болгары недавно шумели в Лиге чемпионов.
– Нам вообще на сборах подобрали отличных соперников, и пока нам удавалось побеждать. Правда, важен не только результат: через встречи с серьезными оппонентами мы готовимся к высоким скоростям, улучшаем взаимопонимание.

По «Лудогорцу» сразу заметно, что команда крепкая, сыгранная. У них ребята что с мячом, что без мяча хорошо смотрелись. Плюс, индивидуально коллектив сильный.

– По факту, вы обыграли клуб уровня Лиги чемпионов. Может, через год-два вместо них там играть будете?
– Дай бог, чтобы так было. Каждый футболист в «Динамо» должен к этому стремиться.

Полностью интервью Александра Спеты читайте в ближайшее время на сайте и в завтрашнем номере «Советского спорта».

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