Вячеслав Быков: Решение НХЛ не отпускать хоккеистов на Олимпиаду – это неуважение к собственным игрокам

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал отказ НХЛ отпускать хоккеистов лиги на Олимпиаду 2018 года.

- Мне представляется, что решение не отпускать хоккеистов на Олимпиаду - это, прежде всего, неуважение к собственным игрокам, которые приезжают в НХЛ и своей игрой делают ее самой зрелищной в мире. Трудно иначе характеризовать этот спортивный террор.

Конечно, Лига уже давно ставит во главу угла только финансовый вопрос, зарабатывая миллиарды долларов. Но при этом без уважения относится к тем странам, которые готовят для нее хоккеистов, как раз и приносящих им эти доходы. Речь идет об игроках такого уровня, как Александр Овечкин, Евгений Малкин и другие наши ребята. Помимо этого, в НХЛ выступают лучшие игроки из Швеции, Финляндии, Чехии и других европейских стран. И этих людей лишают права представлять свои страны на главном старте четырехлетия.

Страны воспитывают хоккеистов, вкладывают деньги в их развитие, а потом ничего не получают взамен от НХЛ, которая пользуется их работой во имя своих коммерческих целей, - передают слова Быкова «Известия».

Ранее руководство НХЛ официально объявило, что не будет отпускать своих игроков на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане.