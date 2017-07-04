Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Южный6:2, 7:5, 6:4Маю
Теннис  Касаткина- : -Чженг
Теннис  Макарова- : -ван Уйтванк
Теннис  Родионова3:6, 7:6, 8:7Павлюченкова
Футбол  Зенит- : -Аустрия
Теннис  Жабер- : -Кузнецова
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Вячеслав Быков: Решение НХЛ не отпускать хоккеистов на Олимпиаду – это неуважение к собственным игрокам

Источник:  «Известия»Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал отказ НХЛ отпускать хоккеистов лиги на Олимпиаду 2018 года.

- Мне представляется, что решение не отпускать хоккеистов на Олимпиаду - это, прежде всего, неуважение к собственным игрокам, которые приезжают в НХЛ и своей игрой делают ее самой зрелищной в мире. Трудно иначе характеризовать этот спортивный террор.

Конечно, Лига уже давно ставит во главу угла только финансовый вопрос, зарабатывая миллиарды долларов. Но при этом без уважения относится к тем странам, которые готовят для нее хоккеистов, как раз и приносящих им эти доходы. Речь идет об игроках такого уровня, как Александр Овечкин, Евгений Малкин и другие наши ребята. Помимо этого, в НХЛ выступают лучшие игроки из Швеции, Финляндии, Чехии и других европейских стран. И этих людей лишают права представлять свои страны на главном старте четырехлетия.

Страны воспитывают хоккеистов, вкладывают деньги в их развитие, а потом ничего не получают взамен от НХЛ, которая пользуется их работой во имя своих коммерческих целей, - передают слова Быкова «Известия».

Ранее руководство НХЛ официально объявило, что не будет отпускать своих игроков на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
В Сокольниках состоялся праздник, посвященный Олимпиаде-2018 (фото)Вячеслав Быков: Если у Шипачева не получится в НХЛ, он будет спокоен, что хотя бы попыталсяБывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал переход нападающего Вадима Шипачева в «Вегас».«Вернулся, чтобы сыграть на Олимпиаде». Форвард СКА, который поможет сборной«Вернулся, чтобы сыграть на Олимпиаде». Форвард СКА, который поможет сборнойСергей Калинин не стал продлевать контракт с «Торонто» и приехал в КХЛ, чтобы попасть на корейскую Олимпиаду.Роман Любимов: Задело, что не попал на чемпионат мира. Но моя цель – Олимпиада!Роман Любимов: Задело, что не попал на чемпионат мира. Но моя цель – Олимпиада!Обозреватель «Советского спорта» взял интервью у форварда Романа Любимова, который возвращается из «Филадельфии» в ЦСКА.Лу Ламорелло: Не каждый день выпадает возможность приобрести игрока уровня МарлоГенеральный менеджер «Торонто» Лу Ламорелло прокомментировал подписание контракта с нападающим Патрико Марло.Джо Торнтон: Уверен, что Марло останется «акулой» до конца жизниНападающий «Сан-Хосе» Джо Торнтон прокомментировал уход форварда Патрика Марло в «Торонто».Патрик Марло: Было невероятно трудно покинуть «Сан-Хосе»Нападающий Патрик Марло прокомментировал подписание контракта с «Торонто».Александр Радулов: «Даллас» сделал предложение, от которого не хотелось отказыватьсяРоссийский нападающий Александр Радулов прокомментировал свой переход из «Монреаль Канадиенс» в «Даллас Старз».Андрей Марков ведет переговоры с «Филадельфией»Российский хоккеист Андрей Марков ведет переговоры с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз».«Радулов вернется к старым грешкам». Канада обсуждает уход русского из Монреаля«Радулов вернется к старым грешкам». Канада обсуждает уход русского из МонреаляИзучаем реакцию фанатов в Северной Америке на то, что Александр Радулов подписал пятилетний контракт с «Далласом» на $31,25 млн.Крутой ковбой. Вся правда о том, как Радулов выбрал не Россию, а штат ТехасКрутой ковбой. Вся правда о том, как Радулов выбрал не Россию, а штат ТехасАлександр Радулов определился со своим будущим, подписав пятилетний контракт с «Далласом».Радулов подписал пятилетний контракт с «Далласом»Нападающий Александр Радулов подписал пятилетний контракт с клубом НХЛ «Даллас Старз», сообщает RT.«Трактор» уступил права на Евгения Кузнецова СКА«Трактор» передал права на нападающего Евгения Кузнецова СКА в обмен на денежную компенсацию, сообщается на официальном сайте клуба из Челябинска.Алексей Касатонов: Постараемся показать болельщикам Кубок СтэнлиПрезидент спортивно-развлекательного квартала «Парк легенд» Алексей Касатонов рассказал, что Кубок Стэнли может быть выставлен на обозрение в столичном Музее хоккея.Голкипер системы «Чикаго» Юханссон стал игроком ЦСКАКак сообщает пресс-служба московского ЦСКА, шведский голкипер Ларс Юханссон заключил контракт с российским клубом.Николай Прохоркин: Шансы попасть в сборную – 100-процентныеНиколай Прохоркин: Шансы попасть в сборную – 100-процентныеНападающий СКА перед началом второго сезона в команде надеется играть больше и высоко оценивает шансы на победу в Олимпийских играх.Генеральный менеджер «Нью-Джерси»: Я не готов отдавать права на Ковальчука по дешевкеГенеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро поделился мнением о возможном возвращении нападающего Ильи Ковальчука в НХЛ.«Тю-тю из Вашингтона? Не дождетесь!» Как Россия и Америка боролись за Кузнецова«Тю-тю из Вашингтона? Не дождетесь!» Как Россия и Америка боролись за КузнецоваЕвгений Кузнецов взорвал рынок, получив сногсшибательный контракт от «Вашингтона» – $62,4 млн на восемь лет.Торнтон подписал однолетний контракт с «Сан-Хосе»Как сообщает пресс-служба «Сан-Хосе», сегодня клуб подписал соглашение с канадским форвардом Джо Торнтоном.«Вашингтон» обменял Юханссона в «Нью-Джерси»Как сообщает официальный сайт «Вашингтона», клуб обменял форварда Маркуса Юханссона в «Нью-Джерси Девилз».
Футбол
«Барселона» и Месси договорились о продлении контракта до 2022 года
Футбол
В интернете появились фото новой формы «Динамо»
Бокс
Реванш между Чудиновым и Гроувзом может пройти в начале 2018 года
Хоккей
«Цзилинь» стал третьим китайским клубом в российских лигах
все новости
Вячеслав Быков
Вячеслав Быковвсе новости
ОИ-2018
ОИ-2018
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости