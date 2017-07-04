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Virtus.pro покинула топ-10 рейтинга команд по CS:GO

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Портал HLTV.org обновил рейтинг команд по Counter-Strike: Global Offensive.

SK Gaming, FaZe Clan и Astralis по-прежнему занимают три первых места в рейтинге. 



Бразильский коллектив Immortals поднялся на пять позиций вверх и расположился на восьмой строчке. Natus Vincere опустилась на две позиции вниз и замкнула топ-10. Польская пятерка Virtus.pro покинула десятку лучших команд и заняла 11 место.

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