Александр Сапета: Матч против «Спартака» жду с нетерпением

Полузащитник московского «Динамо» Александр Сапета поделился ожиданиями от предстоящего матча первого тура РФПЛ против «Спартака».

– В первом туре нас ждет нестареющая классика – матч «Спартак» – «Динамо».

– Ждут не только болельщики и журналисты, но и футболисты! Сыграть в первом туре со «Спартаком», да еще и чемпионом, да еще и на домашнем стадионе – очень круто. Как узнали, что нам играть с красно-белыми, так и начали потихоньку к ним готовиться. Будет интересно.

«Спартак» детально пока не разбирали, не просматривали. Сейчас сконцентрированы на своей игре. Но ближе к делу уделим время в том числе сопернику, – отметил хавбек.

Встреча «Спартак» – «Динамо» состоится 18 июля в 19:30 (мск) на «Арене Химки».

Полностью интервью Александра Спеты читайте в ближайшее время на сайте и в завтрашнем номере «Советского спорта».