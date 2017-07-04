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Александр Сапета: Сборной на Кубке конфедераций не хватило опыта

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник московского «Динамо» Александр Сапета оценил выступление сборной России на Кубке конфедераций.

– Как оцените выступление сборной России на Кубке конфедерацией?
– Почти всей командой смотрели матчи на сборах, переживали за парней. Обидно, что не вышли из группы. Но ничего страшного, у нас молодая сборная, и это была лишь подготовка к чемпионату мира.

 Чего не хватило нашей команде?
– Детально не анализировал выступление сборной. Но если она не показала результата, значит главных компонентов футбольной игры нам не хватило. Может, не вышли из группы ввиду отсутствия опыта – соперники, которым уступили, нам попались качественные и мастеровитые, не пропускающие ни одного большого турнира.

Полностью интервью Александра Сапеты читайте в ближайшее время на сайте и в завтрашнем номере «Советского спорта».

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