Украинский боксер легкой весовой категории Иван Редкач попал в аварию в США и находится в реанимации. Об этом информирует портал xsport.

Как сообщается, Редкач не справился с управлением и вылетел в кювет. Автомобиль ударился об ограждение со стороны водителя. Боксер находится в реанимации. Утром по калифорнийскому времени врачи должны дать первый вердикт о состоянии здоровья украинца.

Добавим, что на счету Редкача 20 побед (16 досрочно), 3 поражения и 1 ничья.