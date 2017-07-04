Потапова снялась по ходу матча с Марией
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла пройти во второй круг Уимблдона.
Потапова снялась с матча с немецкой спортсменкой Татьяной Марией при счете 3:6, 2:2 из-за травмы колена.
Отметим, что для россиянки это был первый поединок основной сетки WTA.
В следующем круге Мария сразится победительницей противостояния Мона Бартель (Германия) - Коко Вандевеге (США).
Уимблдон (Великобритания)
Турнир WTA
Покрытие: трава
Призовой фонд: 31 600 000 фунтов
Одиночный разряд
Первый круг
Матч
Мария Т. (Германия) - Потапова А. (Россия) - 6:3, 2:2
Место и дата
04 июля 13:30, , Онлайн-трансляция
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