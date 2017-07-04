Российские боксеры будут отчислять 10% гонораров на развитие бокса в РФ

Российские боксеры договорились отдавать 10% своих гонораров от проведения профессиональных боев на развитие бокса в России. Об этом заявил бывший суперчемпион мира по версии WBA Федор Чудинов.

- Мы приняли решение отдавать часть гонораров на развитие бокса, чтобы помочь молодым ребятам, помочь развитию этого олимпийского вида спорта, думаю, что это удачное вложение денег. Ребята поддержали меня и тоже решили часть гонораров отдавать на развитие бокса, - цитирует Чудинова «Интерфакс».

-У нас одна задача - объединять боксеров, федерация должна помогать боксерам, а боксеры - федерации. Федя (Чудинов - ИФ) сделал предложение, я поговорил с ним, это лично их решение, мне было приятно, - передает «Интерфакс» слова генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева.

Отмечается, что в акции участвуют Михаил Алоян, Егор Михонцев, Федор Чудинов и Станислав Каштанов.

Ранее Кремлев рассказал, что реванш между российским боксером Федором Чудиновым и англичанином Джорджем Гроувзом может состоятся в начале 2018 года.