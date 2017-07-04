Полузащитник «Зенита-2» перешел в «Кубань»

читайте также

Арбитр Мешков не сдал тесты и пропустит старт сезона Арбитр Виталий Мешков не сдал тесты для судей и не будет обслуживать матчи РФПЛ и ФНЛ в начале сезона, сообщает корреспондент «Советского спорта» Артем Терентьев.

Роберт Евдокимов: С видеоповторами «Оренбург» остался бы в премьер-лиге Бывший главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов поделился мнением о использовании видеоповторов на Кубке конфедераций.

Угу Алмейда: В Дагестане повсюду слышал стрельбу Экс-форвард «Кубани» и «Анжи» рассказал в интервью Expresso о жизни в России, Германии и случае с Мануэлом Фернандешем в Турции.

Сергей Юран: Через год «Зоркий» будет ставить цель выйти в ФНЛ Экс-нападающий сборной СССР, СНГ и России Сергей Юран, который недавно возглавил клуб «Зоркий» из Красногорска, - о новом этапе карьеры.

«Урал» покинули три игрока Екатеринбуржский «Урал» покинули трое игроков, сообщает официальный сайт клуба.

Дмитрий Аленичев: Надеюсь, что оправдаю надежды болельщиков «Енисея» Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев обратился к болельщикам красноярского клуба.

Кирилл Погребняк перешел в «Балтику» «Балтика» заключила контракт двухлетний контракт с 25-летним нападающим Кириллом Погребняком. Об этом сообщает официальный сайт калининградской команды.

Председатель правления БАТЭ: Переход Драгуна - моя мечта Председатель правления БАТЭ Анатолий Капский прокомментировал переход полузащитника Станислава Драгуна в борисовский клуб.

Станислав Драгун стал игроком БАТЭ Полузащитник «Оренбурга» Станислав Драгун перешел в белорусский БАТЭ.

Полузащитник «Амкара» Беликов продолжит карьеру в «Химках» Полузащитник «Амкара» Иван Беликов перешел в «Химки», сообщает официальный сайт пермской команды.

Зампред правительства Мордовии: Будут приложены все усилия, чтобы «Мордовия» начала восхождение Заместитель председателя правительства Мордовии Алексей Меркушкин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о вылете «Мордовии» из ФНЛ.

Валерий Петраков: «Томи» нужны пять-шесть новых игроков Главный тренер «Томи» Валерий Петраков заявил, что команде нужно серьезное усиление.

«Томь» погасила задолженности перед игроками Спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов утверждает, что клуб полностью рассчитался с игроками за прошедший сезон.

Погребняк стал игроком «Балтики» Бывший нападающий «Зенита-2» Кирилл Погребняк заключил контракт с «Балтикой», сообщает официальный сайт калининградского клуба.

Денис Ткачук подписал двухлетний контракт с «Крыльями Советов» «Крылья Советов» подписали контракт с 27-летним полузащитником Денисом Ткачуком. Об этом информирует официальный сайт самарской команды.

Гащенков перешел из «Химок» в «Амкар» «Амкар» заключил трехлетний контракт с 25-летним полузащитников Михаилом Гащенковым. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Драгун может сменить «Оренбург» на солигорский «Шахтер» Полузащитник «Оренбурга» Станислав Драгун может вернуться на родину. Интерес к нему проявляет солигорский «Шахтер».

Экс-защитник «Зенита» перешел в «Енисей» (фото) Как сообщает пресс-служба «Енисея», сегодня состав красноярской команды пополнил 23-летний защитник Давид Мильдзихов.

Дмитрий Аленичев: Не задумываясь, полетел сменить Тихонова Главный тренер «Енисея» рассказал «Советскому спорту» о том, как попал в новый клуб и какие задачи стоят перед ним.