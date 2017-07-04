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Полузащитник «Зенита-2» перешел в «Кубань»

Источник:  ФК «Кубань»Комментарии

Полузащитник «Зенита-2» Данила Ящук стал игроком «Кубани», сообщает официальный сайт краснодарского клуба.

Соглашение 22-летнего футболиста с «Кубанью» рассчитано на три года.

Напомним, в сезоне-2016/17 Ящук провел за вторую команду сине-бело-голубых 33 матча и отдал пять голевых передач.

В активе футболиста шесть игр за молодежную сборную России.

В 2013 году Ящук провел один матч за основной состав «Зенита» против «Амкара».

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