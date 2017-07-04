Полузащитник «Зенита-2» перешел в «Кубань»
Источник: ФК «Кубань»Комментарии
Полузащитник «Зенита-2» Данила Ящук стал игроком «Кубани», сообщает официальный сайт краснодарского клуба.
Соглашение 22-летнего футболиста с «Кубанью» рассчитано на три года.
Напомним, в сезоне-2016/17 Ящук провел за вторую команду сине-бело-голубых 33 матча и отдал пять голевых передач.
В активе футболиста шесть игр за молодежную сборную России.
В 2013 году Ящук провел один матч за основной состав «Зенита» против «Амкара».
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