В Сокольниках состоялся праздник, посвященный Олимпиаде-2018 (фото)

В московском парке Сокольники прошел спортивный праздник, приуроченный предстоящим зимним Олимпийским играм 2018 года в корейском Пхенчхане.

Официальный экипировщик олимпийской команды России компания ZASPORT выступила партнером мероприятия.



Старт мероприятию был дан в 11.30 с забега на 2018 м - «олимпийскую милю» пробежала и Анастасия Задорина вместе с командой ZASPORT.



В официальной церемонии открытия XXVIII Всероссийского олимпийского дня приняли участие более 50 олимпийцев России, в их числе: пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, генеральный секретарь Олимпийского комитета России Анастасия Давыдова, трехкратный серебряный призер Олимпиад по санному спорту Альберт Демченко, двукратный олимпийский чемпион по бобслею Александр Зубков, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова и двукратный призер Олимпийских игр Иван Скобрев, многократные олимпийские чемпионки по фехтованию Галина Горохова и Карина Азнавурян, олимпийский чемпион по борьбе Хаджимурад Магомедов и многие другие.

В рамках мероприятия прошли мастер-классы от российских олимпийских чемпионов разных лет и знаменитых тренеров. Организация встречи с олимпийцами прошла в тесном сотрудничестве с 12 спортивными федерациями, каждая из которых знакомила гостей праздника со своим видом спорта на отдельной площадке.



«Мы стали свидетелями большого и яркого праздника – в парке Сокольники в этот день собрались и олимпийские чемпионы, и официальные лица, и тысячи сторонников здорового образа жизни. Прозвучало множество напутственных слов нашим спортсменам, но главным девизом для болельщиков стал «Мы с Командой! Мы - ZASPORT»!». Спорт и здоровый образ жизни сейчас – не просто модный тренд, это философия. Мы рады разделять её вместе с многочисленными болельщиками и вместе с Командой России готовиться к предстоящим Играм в Корее. Партнёрство с ОКР для нас – огромная честь и возможность поучаствовать в формировании спортивного образа современной России на международной арене. Мы понимаем, что на нашу сборную будет смотреть весь мир, и сейчас мы максимально стараемся учесть пожелания наших олимпийцев по функциональности и дизайну новой экипировки», - отметила Анастасия Задорина.



