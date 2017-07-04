Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Южный6:2, 7:5, 6:4Маю
Теннис  Касаткина- : -Чженг
Теннис  Макарова- : -ван Уйтванк
Теннис  Родионова3:6, 7:6, 8:7Павлюченкова
Футбол  Зенит- : -Аустрия
Теннис  Жабер- : -Кузнецова
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

В Сокольниках состоялся праздник, посвященный Олимпиаде-2018 (фото)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В московском парке Сокольники прошел спортивный праздник, приуроченный предстоящим зимним Олимпийским играм 2018 года в корейском Пхенчхане.

Официальный экипировщик олимпийской команды России компания ZASPORT выступила партнером мероприятия.

Старт мероприятию был дан в 11.30 с забега на 2018 м - «олимпийскую милю» пробежала и Анастасия Задорина вместе с командой ZASPORT.

В официальной церемонии открытия XXVIII Всероссийского олимпийского дня приняли участие более 50 олимпийцев России, в их числе: пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, генеральный секретарь Олимпийского комитета России Анастасия Давыдова, трехкратный серебряный призер Олимпиад по санному спорту Альберт Демченко, двукратный олимпийский чемпион по бобслею Александр Зубков, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова и двукратный призер Олимпийских игр Иван Скобрев, многократные олимпийские чемпионки по фехтованию Галина Горохова и Карина Азнавурян, олимпийский чемпион по борьбе Хаджимурад Магомедов и многие другие.

В рамках мероприятия прошли мастер-классы от российских олимпийских чемпионов разных лет и знаменитых тренеров. Организация встречи с олимпийцами прошла в тесном сотрудничестве с 12 спортивными федерациями, каждая из которых знакомила гостей праздника со своим видом спорта на отдельной площадке.

«Мы стали свидетелями большого и яркого праздника – в парке Сокольники в этот день собрались и олимпийские чемпионы, и официальные лица, и тысячи сторонников здорового образа  жизни. Прозвучало множество напутственных слов нашим спортсменам, но главным девизом для болельщиков стал «Мы с Командой! Мы - ZASPORT»!». Спорт и здоровый образ жизни сейчас – не просто модный тренд, это философия. Мы рады разделять её вместе с многочисленными болельщиками и вместе с Командой России готовиться к предстоящим Играм в Корее. Партнёрство с ОКР для нас – огромная честь и возможность поучаствовать в формировании спортивного образа современной России на международной арене. Мы понимаем, что на нашу сборную будет смотреть весь мир, и сейчас мы максимально стараемся учесть пожелания наших олимпийцев по функциональности и дизайну новой экипировки», - отметила Анастасия Задорина. 


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Вячеслав Быков: Решение НХЛ не отпускать хоккеистов на Олимпиаду – это неуважение к собственным игрокамБывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал отказ НХЛ отпускать хоккеистов лиги на Олимпиаду 2018 года.«Вернулся, чтобы сыграть на Олимпиаде». Форвард СКА, который поможет сборной«Вернулся, чтобы сыграть на Олимпиаде». Форвард СКА, который поможет сборнойСергей Калинин не стал продлевать контракт с «Торонто» и приехал в КХЛ, чтобы попасть на корейскую Олимпиаду.Роман Любимов: Задело, что не попал на чемпионат мира. Но моя цель – Олимпиада!Роман Любимов: Задело, что не попал на чемпионат мира. Но моя цель – Олимпиада!Обозреватель «Советского спорта» взял интервью у форварда Романа Любимова, который возвращается из «Филадельфии» в ЦСКА.Николай Прохоркин: Шансы попасть в сборную – 100-процентныеНиколай Прохоркин: Шансы попасть в сборную – 100-процентныеНападающий СКА перед началом второго сезона в команде надеется играть больше и высоко оценивает шансы на победу в Олимпийских играх.Алексей Зайцев: Медаль на Олимпиаде-2018 посвящу дочериБобслеист сборной России и супруг Алии Мустафиной Алексей Зайцев заявил, что завоеванные медали на Олимпийских играх в Южной Корее посвятит своей дочери.Бах поддержал идею совместного выступления Южной и Северной Кореи на Олимпиаде-2018Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поддержал идею совместного выступления сборных Южной и Северной Кореи в Пхенчхане-2018.Дмитрий Курбатов: Сборная будет базироваться под Сеулом, а оттуда переедет в Олимпийскую деревнюИсполнительный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов рассказал, что хоккеисты сборной России перед Олимпиадой 2018 года будут готовиться под Сеулом.Черный сентябрь: Грозит ли крах российскому спорту?Черный сентябрь: Грозит ли крах российскому спорту?Это заявление в интервью New York Times взывало много вопросов и сейчас мы постараемся на них ответить.Рене Фазель: В хоккее нет никаких проблем с допингом, Россия должна сыграть на ОлимпиадеПрезидент ИИХФ Рене Фазель уверен в том, что сборная России примет участие в олимпийском турнире 2018 года.Светлана Гладышева: Основная задача наших «друзей» - не допустить Россию на Олимпиаду в КорееБывшая горнолыжница, вице-чемпионка Олимпиады-1994 в Лиллехаммере в супергиганте Светлана Гладышева прокомментировала заявление президента МОК Томаса Баха о новых санкциях, которые могут ожидать российский спорт.Олимпиада-2018. Часть соревнований по лыжным видам может пройти в КНДРЧасть лыжных соревнований на зимней Олимпиаде-2018 в Пхенхчане (Южная Корея) может пройти на территории КНДР. Об этом сообщает британское издание The Guardian.Теперь Овечкин не уедет из «Вашингтона». Но как он попадет на Олимпиаду?Теперь Овечкин не уедет из «Вашингтона». Но как он попадет на Олимпиаду?«Вашингтон» защитил Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова от драфта расширения. Что это значит?Вячеслав Быков: Не отпустив своих игроков на Олимпиаду, НХЛ проигнорировала всехБывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков прокомментировал отказ НХЛ отпустить своих игроков на Олимпиаду-2018.Беспилотные автобусы, роботы-охранники. Что еще придумала Корея к Олимпиаде?Беспилотные автобусы, роботы-охранники. Что еще придумала Корея к Олимпиаде?«Советский спорт» уже рассказывал о том, что олимпийская столица Зимних Игр-2018 готовит настоящий технологический прорыв.Видеокамеры и технологии. Какую интернет-революцию обещают на Олимпиаде в КорееВидеокамеры и технологии. Какую интернет-революцию обещают на Олимпиаде в КорееКорейская сторона обещает технологический прорыв во время предстоящих в феврале 2018-го Зимних Олимпийских Игр.Объявлен состав сборной Канады на сезон-2017/18Федерация фигурного катания Канады назвала состав команды на олимпийский сезон.Сергей Гончар: Не исключаю громких переходов из НХЛ в КХЛТренер «Питтсбурга» Сергей Гончар высказался о том, к чему может привести решение НХЛ не отпускать игроков на Олимпийские игры в Пхенчхан.Почему забыли Дацюка и Войнова? А Ковальчука – отправили в резерв?Почему забыли Дацюка и Войнова? А Ковальчука – отправили в резерв?ФХР представила в Минспорта расширенный список 50-ти кандидатов в сборную на следующий, олимпийский сезон.Минспорта опубликовало список кандидатов в сборную России по хоккеюМинистерство спорта РФ опубликовало список кандидатов в сборные России по хоккею на сезон-2017/18.Любовь Ковальчук: Илья уже выиграл Кубок Гагарина. Теперь хочется Кубок СтэнлиЛюбовь Ковальчук: Илья уже выиграл Кубок Гагарина. Теперь хочется Кубок СтэнлиЛюбовь Николаевна, мама Ильи Ковальчука, дала интервью «Советскому спорту», рассказав последние новости о своем звездном сыне.
Футбол
«Барселона» и Месси договорились о продлении контракта до 2022 года
Футбол
В интернете появились фото новой формы «Динамо»
Бокс
Реванш между Чудиновым и Гроувзом может пройти в начале 2018 года
Хоккей
«Цзилинь» стал третьим китайским клубом в российских лигах
все новости
ОИ-2018
ОИ-2018