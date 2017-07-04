«Автомобилист» расстался с нападающим Игорем Григоренко
Источник: ХК «Автомобилист»Комментарии
Нападающий Игорь Григоренко по соглашению сторон расторг контракт с «Автомобилистом. Об этом информирует официальный сайт команды.
«Наш клуб расторг контракт с Игорем Григоренко по соглашению сторон. Нападающий пополнил состав «Автомобилиста» весной, но вынужден покинуть команду по семейным обстоятельствам», - говорится в сообщении пресс-службы «Автомобилиста».
В прошедшем сезоне 34-летний хоккеист выступал за уфимский «Салават Юлаев», в составе которого провел 37 матчей и набрал 10(6+4) очков.
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