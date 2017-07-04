Российские баскетболистки сыграют со сборными Албании, Литвы и Венгрии в отборе ЧЕ-2019

Сборная России узнала своих соперниц в квалификации чемпионата Европы по баскетболу среди женщин 2019 года. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации баскетбола.

На прошедшей во вторник в немецком Мюнхене жеребьевке чемпионата Европы определились соперники сборной России по отборочному этапу. Сборная России сыграет в одной группе с командами Албании, Литвы и Венгрии. Всего в квалификации примут участие 32 сборные, которые будут разбиты на восемь групп.

В финальную часть турнира выйдут победители своих групп. К ним присоединяться шесть лучших сборных, занявшие вторые места.