Hao и ChuaN не сыграют за Vici Gaming на Mars Dota 2 League 2017
Vici Gaming анонсировал состав на турнир Mars Dota 2 League 2017.
Our roster for #MDL2017:— ViCi Gaming (@ViCi_Gaming) 4 июля 2017 г.
END, FY, Yang, Ori, hym
Hao & Chuan are taking a break pic.twitter.com/1zFdqSHnZN
Чэнь «Hao» Чжихао и Вонг «ChuaN» Хок Чуан решили взять перерыв и не выступят на турнире.
На чемпионате их заменят запасной игрок Vici Gaming Ян «END» Пу и игрок Team VG.J Сюй «fy» Линьсэнь.
Mars Dota 2 League 2017 пройдет с 5 по 9 июля в китайском городе Ухань. Призовой фонд турнира составит 250 000 долларов.
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