Бэйл не собирается возвращаться в АПЛ

Карлос Каземиро: Не хочу, чтобы Роналду уходил Полузащитник мадридского «Реала» Карлос Каземиро выразил надежду, что нападающий Криштиану Роналду не покинет команду.

Нападающий тульского «Арсенала» Федерико Расич в интервью клубной пресс-службе рассказал о своих планах на новый сезон.

Федерико Расич: Слухи про «Локомотив»? Ко мне никто не обращался

Федерико Расич: Слухи про «Локомотив»? Ко мне никто не обращался Нападающий тульского «Арсенала» Федерико Расич в интервью клубной пресс-службе рассказал о своих планах на новый сезон.

«Зенит» не делал предложения «Интеру» о покупке Мурильо Санкт-петербурский «Зенит» не делал предложения миланскому «Интеру» о покупке защитника Джейсона Мурильо.