Бэйл не собирается возвращаться в АПЛ
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл принял решение остаться в Испании. Об этом сообщает Sky Sports.
Согласно источнику, игрок сборной Уэльса доволен своим положением в стане «сливочных» и не планирует возвращаться в АПЛ.
Отмечается, что «бланкос» готовятся к переходу 18-летнего форварда «Монако» Килиана Мбаппе. Валлиец, в свою очередь, не боится конкуренции с юным партнером и намерен остаться в команде.
Ранее сообщалось, что помимо «МЮ», на Бэйла претендует «ПСЖ».
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