Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Южный6:2, 7:5, 6:4Маю
Теннис  Касаткина- : -Чженг
Теннис  Макарова- : -ван Уйтванк
Теннис  Родионова3:6, 7:6, 8:7Павлюченкова
Футбол  Зенит- : -Аустрия
Теннис  Жабер- : -Кузнецова
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Лазушин: «Динамо» расторгло контракт по своей инициативе, мне ничего особо объяснять не стали

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Голкипер тольяттинской «Лады» Александр Лазушин поделился целями на сезон.

 - «Динамо» расторгло контракт по своей инициативе, мне ничего особо объяснять не стали. Сейчас я вратарь «Лады» и ставлю перед собой цель стать основным, хочется всегда больше играть. Чем больше, тем лучше. Вышел из отпуска с боевым настроением, будем с Женей (Иванниковым) работать на благо команды. Между нами будет здоровая конкуренция за место в воротах, и это очень хорошо. Каждый будет проявлять себя с лучшей стороны, чтобы больше играть, - передает слова Лазушина «Р-Спорт».

Добавим, что в минувшем сезоне континентальной хоккейной лиге 29-летний вратарь провел в составе москвичей 23 игры, в которых пропустил 45 шайб.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Автомобилист» расстался с нападающим Игорем ГригоренкоНападающий Игорь Григоренко по соглашению сторон расторг контракт с «Автомобилистом. Об этом информирует официальный сайт «Автомобилиста».«Вернулся, чтобы сыграть на Олимпиаде». Форвард СКА, который поможет сборной«Вернулся, чтобы сыграть на Олимпиаде». Форвард СКА, который поможет сборнойСергей Калинин не стал продлевать контракт с «Торонто» и приехал в КХЛ, чтобы попасть на корейскую Олимпиаду.Калинин и Рундблад определились с игровыми номерами в СКАНовички СКА Сергей Калинин и Давид Рундблад выбрали номера, под которыми будут выступать за петербургский клуб.«Знарок? Кто это?» Разные эмоции шведов СКА после медосмотра (видео)«Знарок? Кто это?» Разные эмоции шведов СКА после медосмотра (видео)Шведы Давид Рундблад и Патрик Херсли после медосмотра вели себя по-разному: первый постоянно улыбался, а второй был очень хмурым.Роман Любимов: Задело, что не попал на чемпионат мира. Но моя цель – Олимпиада!Роман Любимов: Задело, что не попал на чемпионат мира. Но моя цель – Олимпиада!Обозреватель «Советского спорта» взял интервью у форварда Романа Любимова, который возвращается из «Филадельфии» в ЦСКА.«Цзилинь» стал третьим китайским клубом в российских лигахВ рамках проходящего в России визита Председателя КНР Си Цзиньпиня Федерация хоккея России совместно с китайской стороной подписали ряд важных документов, направленных на развитие взаимоотношений между нашими странами в области спорта.Патрик Херсли: Остался в СКА, потому что хочу выиграть еще один Кубок ГагаринаЗащитник СКА Патрик Херсли поделился ожиданиями от нового сезона.Сергей Калинин: За былые заслуги меня не возьмут на ОлимпиадуНападающий СКА Сергей Калинин рассказал о причинах возвращения в КХЛ и шансах попасть на Олимпиаду.Сергей Калинин: Пока играл в НХЛ, следил за «Авангардом» и СКА, потому что интересно смотреть на большое количество головНападающий СКА Сергей Калинин рассказал о своем отпуске и переходе в петербургский клуб.Давид Рундблад: Когда начались переговоры со СКА - я уже не рассматривал другие вариантыЗащитник СКА Давид Рундблад поделился ожиданиями от нового сезона.Виктор Тихонов: Уверен, у Шипачева в НХЛ все будет в порядкеНападающий СКА Виктор Тихонов поделился мнением о своих шансах попасть на Олимпиаду.Микко Коскинен: Думаю ли о попадании на Олимпиаду? Не хочу загадыватьВратарь СКА Микко Коскинен поделился ожиданиями от нового сезона.Виктор Тихонов: В СКА у всех есть шанс стать лидером, в том числе и у меняНападающий СКА Виктор Тихонов поделился ожиданиями от нового сезона.Вячеслав Войнов: Буду ли готов к новому сезону? Все в процессеЗащитник СКА Вячеслав Войнов поделился ожиданиями от нового сезона.Зинэтула Билялетдинов: Зарипов? Пока вопрос по нему решаетсяГлавный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поведал о кадровых решениях в команде.Джастин Азеведо: Мне очень нравится играть в КазаниНападающий «Ак Барса» Джастин Азеведо прокомментировал продление контракта с казанским клубом.Энвер Лисин: Победа в Кубке Гагарина? Цель вполне достижимаНападающий «Салавата Юлаева» Энвер Лисин поделился мнением о прошедшем сезоне и ожиданиями от предстоящего.«Ак Барс» обменял защитника Арбузова в «Нефтехимик»«Ак Барс» обменял защитника Владислава Арбузова в «Нефтехимик», взамен казанский клуб получил денежную компенсацию, сообщается на официальном сайте КХЛ.«Трактор» уступил права на Евгения Кузнецова СКА«Трактор» передал права на нападающего Евгения Кузнецова СКА в обмен на денежную компенсацию, сообщается на официальном сайте клуба из Челябинска.«Амур» подписал нападающего Потехина«Амур» заключил контракт с нападающим Богданом Потехиным, сообщается на официальном сайте клуба.
Футбол
«Барселона» и Месси договорились о продлении контракта до 2022 года
Футбол
В интернете появились фото новой формы «Динамо»
Бокс
Реванш между Чудиновым и Гроувзом может пройти в начале 2018 года
Хоккей
«Цзилинь» стал третьим китайским клубом в российских лигах
все новости
Динамо
Динамокалендарьстатистика
Лада
Ладакалендарьстатистика
Александр Лазушин
Александр Лазушинвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости