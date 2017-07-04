Александр Лазушин: «Динамо» расторгло контракт по своей инициативе, мне ничего особо объяснять не стали

Голкипер тольяттинской «Лады» Александр Лазушин поделился целями на сезон.

- «Динамо» расторгло контракт по своей инициативе, мне ничего особо объяснять не стали. Сейчас я вратарь «Лады» и ставлю перед собой цель стать основным, хочется всегда больше играть. Чем больше, тем лучше. Вышел из отпуска с боевым настроением, будем с Женей (Иванниковым) работать на благо команды. Между нами будет здоровая конкуренция за место в воротах, и это очень хорошо. Каждый будет проявлять себя с лучшей стороны, чтобы больше играть, - передает слова Лазушина «Р-Спорт».

Добавим, что в минувшем сезоне континентальной хоккейной лиге 29-летний вратарь провел в составе москвичей 23 игры, в которых пропустил 45 шайб.