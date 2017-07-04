«Тосно» расторг контракт с Милевским
Источник: ФК «Тосно»Комментарии
«Тосно» по соглашению сторон расторг контракт с нападающим клуба Артемом Милевским. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Милевский перешел в «Тосно» из румынской «Конкордии» в 2016 году. В минувшем сезоне 32-летний форвард провел 17 матчей за клуб в первенстве ФНЛ и один - в Кубке России.
Добавим, что по итогам прошедшего сезона «Тосно» занял второе место в ФНЛ и впервые вышел в РФПЛ.
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