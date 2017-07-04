«Тосно» расторг контракт с Милевским

«Тосно» по соглашению сторон расторг контракт с нападающим клуба Артемом Милевским. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Милевский перешел в «Тосно» из румынской «Конкордии» в 2016 году. В минувшем сезоне 32-летний форвард провел 17 матчей за клуб в первенстве ФНЛ и один - в Кубке России.

Добавим, что по итогам прошедшего сезона «Тосно» занял второе место в ФНЛ и впервые вышел в РФПЛ.