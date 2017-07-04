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Лучший игрок молодежного ЧЕ отверг предложение «Реала» и намерен перейти в «Барселону»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Бетиса» Даниэль Себальос принял решение сменить клубную прописку этим летом.

Как сообщает каталонское издание Mundo Deportivo, игрок молодежной сборной Испании отказался от перехода в мадридский «Реал».

Отмечается, что 20-летний хавбек в ближайшее время проведет встречу с представителями «Барселоны». При этом источник уверяет, что сам Себальос хочет пополнить состав сине-гранатовых.

Ранее президент «Бетиса» подтвердил интерес «Реала», отметив, что тому придется заплатить сумму отступных в размере 15-ти млн евро.

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