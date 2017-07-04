Южный обыграл француза Маю в матче первого круга Уимблдона
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российский теннисист Михаил Южный обыграл француза Николя Маю в матче первого круга Уимблдона со счетом 6:2, 7:5, 6:4.
Встреча продолжалась 2 часа 9 минут. Южный пять раз подал навылет, совершил четыре двойные ошибки и реализовал шесть из восьми брейк-пойнтов. На счету его соперника четыре эйса, две двойные ошибки и два брейка.
Во втором круге Южный встретится с победителем поединка между канадцем Милошем Раоничем и немцем Яном-Леннардом Штруффом.
Уимблдон
(Великобритания)
Турнир WTA
Покрытие: трава
Призовой фонд: 31 600 000 фунтов
Одиночный разряд
Первый круг
Матч
Южный М. (Россия) - Маю Н. (Франция) - 6:2, 7:5, 6:4
Место и дата
04 июля 13:30, , Онлайн-трансляция
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