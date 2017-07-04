Южный обыграл француза Маю в матче первого круга Уимблдона

Российский теннисист Михаил Южный обыграл француза Николя Маю в матче первого круга Уимблдона со счетом 6:2, 7:5, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 9 минут. Южный пять раз подал навылет, совершил четыре двойные ошибки и реализовал шесть из восьми брейк-пойнтов. На счету его соперника четыре эйса, две двойные ошибки и два брейка.

Во втором круге Южный встретится с победителем поединка между канадцем Милошем Раоничем и немцем Яном-Леннардом Штруффом.

Уимблдон (Великобритания)

Турнир WTA

Покрытие: трава

Призовой фонд: 31 600 000 фунтов

Одиночный разряд

Первый круг