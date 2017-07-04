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Павлюченкова уступила австралийке Родионовой в первом круге Уимблдона

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила австралийке Арине Родионовой в матче первого круга Уимблдона.

Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту и завершилась со счетом 3:6, 7:6 (8:6), 9:7 в пользу Родионовой. Анастасия трижды подала навылет и совершила четыре двойные ошибки. На счету Родионовой три эйса и шесть двойных ошибок.

В следующем круге Родионова встретится с победительницей поединка между китаянкой Хань Синьюнь и теннисисткой из Казахстана Зариной Дияс.

Уимблдон (Великобритания)
Турнир WTA
Покрытие: трава
Призовой фонд: 31 600 000 фунтов
Одиночный разряд
Первый круг

Матч

Родионова А. (Австралия) - Павлюченкова А. (Россия) - 3:6, 7:6, 9:7

Место и дата

04 июля 13:30, , Онлайн-трансляция

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