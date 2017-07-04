Арбитр Мешков не сдал тесты и пропустит старт сезона
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Арбитр Виталий Мешков
не сдал тесты для судей и не будет обслуживать матчи РФПЛ и ФНЛ в начале сезона,
сообщает корреспондент «Советского спорта» Артем Терентьев.
34-летний арбитр из Дмитрова не выполнил нормативы во время тестов на физическую готовность.
Отметим, что Мешков имеет категорию ФИФА.
Добавим, что первый тур первенства ФНЛ пройдет 8 июля, а сезон в РФПЛ стартует 15 июля.
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