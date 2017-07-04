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Арбитр Мешков не сдал тесты и пропустит старт сезона

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Арбитр Виталий Мешков не сдал тесты для судей и не будет обслуживать матчи РФПЛ и ФНЛ в начале сезона, сообщает корреспондент «Советского спорта» Артем Терентьев.

34-летний арбитр из Дмитрова не выполнил нормативы во время тестов на физическую готовность.

Отметим, что Мешков имеет категорию ФИФА.

Добавим, что первый тур первенства ФНЛ пройдет 8 июля, а сезон в РФПЛ стартует 15 июля.

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