Арбитр Мешков не сдал тесты и пропустит старт сезона

Арбитр Виталий Мешков не сдал тесты для судей и не будет обслуживать матчи РФПЛ и ФНЛ в начале сезона, сообщает корреспондент «Советского спорта» Артем Терентьев.

34-летний арбитр из Дмитрова не выполнил нормативы во время тестов на физическую готовность.

Отметим, что Мешков имеет категорию ФИФА.

Добавим, что первый тур первенства ФНЛ пройдет 8 июля, а сезон в РФПЛ стартует 15 июля.