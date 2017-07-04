Маурисио попал в сферу интересов «Эспаньола»
Источник: TuttomercatowebКомментарии
Полузащитник «Зенита» Маурисио попал в сферу интересов «Эспаньола». Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
По информации издания, в услугах полузащитника также заинтересованно сразу несколько итальянских клубов.
Transfermarkt оценивает Маурисио в 3,5 миллиона евро, а контракт полузащитника с «Зенитом» рассчитан до лета 2019 года.
В минувшем сезоне Маурисио провел за «Зенит» 19 встреч в чемпионате РФПЛ.
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