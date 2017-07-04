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Маурисио попал в сферу интересов «Эспаньола»

Источник:  TuttomercatowebКомментарии

Полузащитник «Зенита» Маурисио попал в сферу интересов «Эспаньола». Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации издания, в услугах полузащитника также заинтересованно сразу несколько итальянских клубов.

Transfermarkt оценивает Маурисио в 3,5 миллиона евро, а контракт полузащитника с «Зенитом» рассчитан до лета 2019 года.

В минувшем сезоне Маурисио провел за «Зенит» 19 встреч в чемпионате РФПЛ.

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