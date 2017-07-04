«Спартак» поздравил Назарова с юбилеем (видео)

Квинси Промес: Великолепно, что у «Спартака» есть такие нападающие, как Луис Адриано и Зе Луиш

Нападающий «Спартака» Квинси Промес рассказал о том, как чувствует себя рядом с Луисом Адриано и Зе Луишем.