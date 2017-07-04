«Спартак» поздравил Назарова с юбилеем (видео)
Источник: ФК «Спартак»Комментарии
Сегодня, 4 июля, народный артист России Дмитрий Назаров отмечает юбилей. Знаменитому актеру исполнилось 60 лет.
Известно, что Назаров является болельщиком московского «Спартака». Столичный клуб не остался в стороне и поздравил Дмитрия Юрьевича с днем рождения.
«Дмитрию Назарову – 60! Наши поздравления с юбилеем! Народному артисту – от футболистов из народа: капитана и вице-капитана «Спартака», – говорится в сообщении красно-белых.
Дмитрию Назарову — 60!— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 4 июля 2017 г.
Наши поздравления с юбилеем! Народному артисту — от футболистов из народа: капитана и вице-капитана «Спартака». 🔴⚪️🎂 pic.twitter.com/K1HmDVV3ER
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