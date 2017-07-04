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Билли Нгок: К 2022 году в ВХЛ будет десять китайских команд

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Председатель Совета директоров «Куньлуня» Билли Нгок рассказал о планах развития китайского хоккея в ближайшие годы.

- С сезона 2018/19 мы создаем лигу «Шелкового пути», - говорит Билли Нгок. - К 2022 году (Когда в Китае пройдут Зимние олимпийские игры. – Прим. ред.) в ней должно быть восемь или даже десять китайских команд. Пока мы организовали два клуба в городах, которые расположены поближе к границе с Россией. И они уже в этом сезоне выступят в ВХЛ. Но в дальнейшем у нас есть план охватить хоккеем всю территорию Китая. Поэтому клубы будут создаваться также в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Гонконге, Сянгане…

Напомним, что сегодня ФХР и Ассоциация хоккея Китая приняли решение создать через год на базе ВХЛ новый международный турнир – Кубок Шелкового пути.

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