Награждение футболистов «Спартака» золотыми медалями РФПЛ состоится 8 июля
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Председатель совета директоров столичной команды Леонид Федун рассказал, что награждение футболистов «Спартака» золотыми медалями за победу в чемпионате России состоится 8 июля на стадионе «Открытие Арена» в Тушино.
- Торжественное награждение состоится в субботу, 8 июля, на стадионе. Будет организован праздничный концерт, - цитирует Федуна «Р-Спорт».
Напомним, что за три тура до окончания чемпионата обеспечили себе золотые медали РФПЛ и в десятый раз в истории стал чемпионом России.
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