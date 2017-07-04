Гинтер сменил дортмундскую на менхенгладбахскую «Боруссию» (фото)
Источник: ФК «Боруссия» (Менхенгладбах)Комментарии
Хавбек дортмундской «Боруссии» Маттиас Гинтер перешел в «Боруссию» из Менхенгладбаха.
Отмечается, что игрок сборной Германии будет выступать за новую команду 28-м номером.
Brace yourselves. Ginter is coming. #fohlenelf pic.twitter.com/qkbZbiK914— Gladbach (@borussia_en) 4 июля 2017 г.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 17 млн евро, а контракт будет рассчитан до 2021 года.
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