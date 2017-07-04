Баскетбольный «Зенит» стал самостоятельной структурой
Источник: БК «Зенит»Комментарии
Баскетбольный департамент преобразован в отдельное юридическое лицо, которое будет дочерним обществом АО ФК «Зенит», сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.
Такое решение принял совет директоров клуба. Также «Зенит» объявил, что генеральным директором стал Игорь Оноков, спортивным директором назначен Андрей Спиридонов, Ольга Антонова станет советником председателя правления. Главным тренером команды по-прежнему будет Василий Карасев.
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