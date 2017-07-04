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Баскетбольный «Зенит» стал самостоятельной структурой

Источник:  БК «Зенит»Комментарии

Баскетбольный департамент преобразован в отдельное юридическое лицо, которое будет дочерним обществом АО ФК «Зенит», сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

Такое решение принял совет директоров клуба. Также «Зенит» объявил, что генеральным директором стал Игорь Оноков, спортивным директором назначен Андрей Спиридонов, Ольга Антонова станет советником председателя правления. Главным тренером команды по-прежнему будет Василий Карасев.

Напомним, баскетбольная команда «Зенит» была основана в 2014 году в структуре футбольного клуба. За три года существования зенитовцы завоевали бронзовые медали Единой лиги ВТБ (2015/16, 2016/17), сыграли в финале Кубка России (2015/16), и дошли до 1/4 финала Еврокубка (2015/16).
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