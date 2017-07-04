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«Севилья» объявила об уходе Иборры в «Лестер»

Источник:  ФК «Севилья»Комментарии

Как сообщает пресс-служба «Севильи», 29-летний полузащитник Висенте Иборра продолжит карьеру в «Лестере».

Отмечается, что в ближайшее время хавбек прибудет в Англию, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт с новой командой.

После этого игрок вернется в Испанию, чтобы попрощаться с фанатами андалусийского клуба, за который он выступал с 2013 года. Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 14 млн евро.

В сезоне-2016/17 Иборра провел во всех турнирах 42 матча, забив 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

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