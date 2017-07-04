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Алексей Сорокин: Газон в Санкт-Петербурге был достойного качества

Источник:  Газета.RuКомментарии

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал состояние газона на стадионе в Санкт-Петербурге.

- Я бы не раздувал эту проблему. Просто у нас настолько хорошие газоны на тренировочных площадках, в Сочи и на «Спартаке», что, видимо, дело в сравнении. При этом газон был абсолютно достойного качества, он в том состоянии, которое позволяет проводить матчи международного уровня. Просто на фоне других полей, которые были идеальными, он смотрелся иначе. Не надо здесь излишне вдаваться в негативную риторику.

Какую оценку организации Кубка конфедераций вынесла ФИФА? Об оценке со стороны ФИФА лучше всего судить по словам президента ФИФА Джанни Инфантино, которые он произнес на заключительной пресс-конференции. Он сказал, что организация признана удачной и если бы Кубки конфедераций так проводились всегда, то в ФИФА были бы довольны, - рассказал Сорокин в интервью «Газете.Ru».

Напомним, что победителем Кубка конфедераций стала сборная Германии, которая в финале турнира, который прошел на стадионе «Санкт-Петербург» обыграла Чили со счетом 1:0.

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