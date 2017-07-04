«Зенит» интересуется Марко Симоновичем

Баскетбольный «Зенит» стал самостоятельной структурой Баскетбольный департамент преобразован в отдельное юридическое лицо, которое будет дочерним обществом АО ФК «Зенит», сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

Американский защитник Чарльз Дженкинс подписал контракт с «Химками». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Американец Дженкинс перешел из «Црвены Звезды» в «Химки» Американский защитник Чарльз Дженкинс подписал контракт с «Химками». Об этом сообщает официальный сайт клуба.