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«Зенит» интересуется Марко Симоновичем

Источник:  Sportske.netКомментарии

Как сообщает портал Sportske.net, форвард Марко Симонович может продолжить карьеру в «Зените».

По информации источника, петербургский клуб желает видеть 31-летнего баскетболиста в составе команды.

Напомним, по окончании сезона-2016/17 у сербского игрока истек контракт с «Црвеной Звездой». Симонович – обладатель серебряных медалей Олимпиады в Рио и чемпионата мира-2014.

Ранее он выступал за французский «По-Ортез», немецкую «Альбу», черногорскую «Будучность», бельгийский «Остенде», а также за клубы из Сербии: «Смедерево», «Раднички», «Лавови 063», «Эгроном» и «Хемофарм». 

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