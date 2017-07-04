«Зенит» интересуется Марко Симоновичем
Источник: Sportske.netКомментарии
Как сообщает портал Sportske.net, форвард Марко Симонович
может продолжить карьеру в «Зените».
По информации источника, петербургский клуб желает видеть
31-летнего баскетболиста в составе команды.
Напомним, по окончании сезона-2016/17 у сербского игрока истек контракт с «Црвеной Звездой». Симонович – обладатель серебряных медалей Олимпиады в Рио и чемпионата мира-2014.
Ранее он выступал за французский «По-Ортез», немецкую «Альбу»,
черногорскую «Будучность», бельгийский «Остенде», а также за клубы из Сербии: «Смедерево»,
«Раднички», «Лавови 063», «Эгроном» и «Хемофарм».
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