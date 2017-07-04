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Марк Авербух: Статус мейджор не должен присваиваться исходя только из размера призовых

Комментарии

Директор по развитию EPICENTER Марк Авербух прокомментировал изменение системы мейджоров по Dota 2.

Орфография и пунктуация автора сохранены.

«На мой взгляд, изменения, которые Valve внесли в соревновательную систему Dota 2, сложно назвать исключительно позитивными, хотя сделать хоть что-то было необходимо.

Я считаю, что Major-турниры должны быть исключительными во всех планах, начиная с площадки и заканчивая трансляцией. Ни один из прошедших турниров серии я таковым назвать не могу. Вероятно, это связано с тем, что я был только на самом первом из них, во Франкфурте, и он произвел на меня тягостное впечатление. Последующие Major-турниры если и были ярким шоу, то благодаря игре команд. При этом, если верить слухам, бюджеты первых Major турниров были достаточными, чтобы устраивать шоу уровня первого EPICENTER.

Полагаю, что компании, получавшие подряды на Major от Valve либо были неспособны к творческому и креативному развитию мероприятий, либо не были заинтересованы в лишних расходах. Возможно, что были и какие-то другие причины. Мое мнение состоит в том, что подряды от Valve должны получать те, кто сам делает что-то для развития соревновательное сцены, эти подряды должны являться своеобразным бонусом и признанием их заслуг. Компании вроде ESL, Eleague, SLTV и Epic Esports Events вкладывают собственные средства в развитие игр Valve. Да, они делают это для того, чтобы привлечь еще большие средства, но у них есть собственная линейка продуктов, которая развивает сцену даже без участия Valve.

Новость от Valve оцениваю как их признание в недостаточной прозрачности и эффективности работы с одним подрядчиком (в данном случае это PGL). Вектор был выбран правильный и полезный, но переход, на мой взгляд, должен быть более плавным, в рамках которого Valve окажут помощь организаторам не столько призовым фондом, сколько необходимой поддержкой для сохранения привычного спортивного уровня Major. Я сейчас говорю про участие 16+ команд на турнире и плей-офф на 4 дня. Значение этих двух факторов намного важнее удвоения призового фонда, а стоимость – меньше тех 500 000 долларов, которые Valve готовы добавить в призовой фонд.

В заключении хочу сказать, что статус Major не должен присваиваться исходя только из размера призовых, это должна быть совокупность факторов, оказывающих влияние на развитие сцены. Провести соревнование на 16+ команд с отличным расписанием, дающим командам время восстановиться между матчами, длительной плей-офф стадией для удобства зрителей, отсутствием пересечений с другими турнирами, так же важно, как и размер призового фонда».

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