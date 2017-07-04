Агент Милевского: У Артема есть предложение из РФПЛ, но наш приоритет - европейский чемпионат

Александр Панков, агент форварда Артема Милевского, в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» прокомментировал расторжение контракта игрока с «Тосно», а также поделился мнением о будущем футболиста.

- Мы договорились с «Тосно» расторгнуть контракт по обоюдному согласию. Все остались довольны, мы пожали друг другу руки. Большое спасибо клубу, что он пошел нам навстречу. Для Артема самое главное - игровая практика. К сожалению, в прошлом сезоне она у него была не в том количестве, в каком хотелось бы. Ему 32 года, и не хочется получать небольшое количество времени - даже в премьер-лиге.

Мы вместе с Артемом, его семьей и руководством «Тосно» приняли решение искать новый клуб, где будет возможность играть и показывать себя. Мы с «Тосно» можем смотреть друг другу в глаза, все было честно, правильно. Сейчас есть варианты и в европейских чемпионатах, и в других. Также есть вариант с РФПЛ, но он не в приоритете.

- Название команды останется в секрете?

- Да, наше приоритетное направление - европейский чемпионат. Есть предложения из Греции, Кипра, ближнего зарубежья. В ближайшие дни мы примем решение, - сказал Панков в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».

Напомним, 4 июля «Тосно» сообщило о расторжении контракта с 32-летним нападающим по обоюдному согласию.

В прошлом сезоне Милевский провел за клуб из Ленинградской области 17 матчей в ФНЛ и ни разу не отличился забитыми голами. На предсезонном сборе 32-летний футболист отличился дважды.

«Тосно» в сезоне-2017/18 впервые в своей истории сыграет в РФПЛ.