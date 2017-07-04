«Челси» продлил контракт с 19-летним нападающим и отправил его в «Суонси»
Источник: ФК «Челси»Комментарии
Нападающий Тэмми Абрахам продлил контракт с «Челси», однако следующий сезон проведет в аренде за «Суонси».
Как сообщает пресс-служба «синих», новое соглашение игрока рассчитано на пять лет.
В минувшем сезоне 19-летний нападающий также на правах аренды выступал за «Бристоль Сити», сыграв в 41 матче чемпионшипа (23 гола и 3 голевые передачи).
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