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Александрова проиграла испанке Мугурусе в первом круге Уимблдона

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянка Екатерина Александрова не смогла преодолеть первый круг Уимблдонского теннисного турнира, уступив испанке Гарбинье Мугурусе со счетом 2:6, 4:6.

Встреча продолжалась один час. Александрова допустила 23 невынужденные ошибки. Мугуруса совершила десять невынужденных ошибок и сделала четыре брейка.

В следующем круге соперницей Мугурусы станет победительница матча между бельгийкой Яниной Викмайер и украинкой Екатериной Бондаренко.

Уимблдон (Великобритания)
Турнир WTA
Покрытие: трава
Призовой фонд: 31 600 000 фунтов
Одиночный разряд
Первый круг

Матч

Александрова Е. (Россия) - Мугуруса Г. (Испания) - 2:6, 4:6

Место и дата

04 июля 15:30, , Онлайн-трансляция


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