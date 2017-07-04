Александрова проиграла испанке Мугурусе в первом круге Уимблдона
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Россиянка Екатерина Александрова не смогла преодолеть первый круг Уимблдонского теннисного турнира, уступив испанке Гарбинье Мугурусе со счетом 2:6, 4:6.
Встреча продолжалась один час. Александрова допустила 23 невынужденные ошибки. Мугуруса совершила десять невынужденных ошибок и сделала четыре брейка.
В следующем круге соперницей Мугурусы станет победительница матча между бельгийкой Яниной Викмайер и украинкой Екатериной Бондаренко.
Уимблдон
(Великобритания)
Турнир WTA
Покрытие: трава
Призовой фонд: 31 600 000 фунтов
Одиночный разряд
Первый круг
Матч
Александрова Е. (Россия) - Мугуруса Г. (Испания) - 2:6, 4:6
Место и дата
04 июля 15:30, , Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически