«Зенит» объявил о переходе Марко Симоновича
Сербский форвард Марко Симонович
продолжит карьеру в «Зените», сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.
По
окончании сезона-2016/17 у сербского игрока истек контракт с «Црвеной Звездой».
Симонович – обладатель серебряных медалей Олимпиады в Рио и чемпионата
мира-2014.
Ранее
Марко выступал за французский «По-Ортез», немецкую «Альбу», черногорскую «Будучность»,
бельгийский «Остенде», а также за клубы из Сербии: «Смедерево», «Раднички»,
«Лавови 063», «Эгроном» и «Хемофарм».