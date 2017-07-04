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«Зенит» объявил о переходе Марко Симоновича

Источник:  БК «Зенит»Комментарии

Сербский форвард Марко Симонович продолжит карьеру в «Зените», сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

По окончании сезона-2016/17 у сербского игрока истек контракт с «Црвеной Звездой». Симонович – обладатель серебряных медалей Олимпиады в Рио и чемпионата мира-2014.

Напомним, в регулярном сезоне Сербской лиги-2016/17 Марко принял участие в  32 играх в составе «Цервены Звезды», где он в среднем набирал 10,2 очков, 2,3 подбора и 1,1 передачи, В 30 матчах Евролиги он набирал в среднем 12,6 очка, делал 3,6 подбора и отдавал 0,7 передачи.

Ранее Марко выступал за французский «По-Ортез», немецкую «Альбу», черногорскую «Будучность», бельгийский «Остенде», а также за клубы из Сербии: «Смедерево», «Раднички», «Лавови 063», «Эгроном» и «Хемофарм». 

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