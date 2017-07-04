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«Рубин» выставит на трансфер Сонга, Рочину, Санчеса и других легионеров

Источник:  «Известия»Комментарии

Как сообщают «Известия», новый тренерский штаб «Рубина» во главе с Курбаном Бердыевым планирует серьезно обновить состав казанского клуба.

«Рубин» намерен выставить на трансфер целую группу игроков, среди которых высокооплачиваемые легионеры: француз Максим Лестьенн, камерунец Алекс Сонг, перуанец Карлос Самбрано и испанцы Серхио Санчес и Рубен Рочина», – сообщает издание.

Напомним, в минувшем сезоне «Рубин» занял девятое место в РФПЛ и дошел до полуфинала Кубка России под руководством испанского специалиста Хави Грасии.

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