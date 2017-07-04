Билли Нгок: Думаю, что спонсорами китайских команд в ВХЛ станут также компании из США и Канады

Председатель Совета директоров «Куньлуня» Билли Нгок рассказал о планах развития китайского хоккея в ближайшие годы.

- Проект «Кубок Шелкового пути» станет громадным маркетингом по всему миру, - заявил Билли Нгок. - Совместно с нашими российскими партнерами мы будем продвигать хоккей на телевидении. Я думаю, что наши спонсоры будут не только из России или Китая. Предполагаю, что многие американские и канадские компании тоже не останутся в стороне. Ведь они хотят продвигать в Китае свои торговые марки. Мы будем приветствовать спонсоров из Северной Америки.

Напомним, что сегодня ФХР и Ассоциация хоккея Китая приняли решение создать через год на базе ВХЛ новый международный турнир – Кубок Шелкового пути.