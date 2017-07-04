«Волгарь» заключил контракты с тремя футболистами
Источник: ФК «Волгарь»Комментарии
«Волгарь» оформил трудовые договоры с тремя футболистами. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Астраханская команда заключила контракты с защитниками Алексеем Бердниковым из пензенского «Зенита» и Александром Степановым из «Динамо-2», а также полузащитником Владленом Бабаевым, выступавшим за молодежку «Спартака».
Напомним, что Степанов провел 22 встречи чемпионата ПФЛ в составе «Динамо-2» и отметился двумя забитыми мячами. Бердников провел семь встреч за «Зенит» из Пензы. Бабаев сыграл 30 встреч за молодежную команду «Спартака» и забил девять мячей.
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