«Зенит» – «Аустрия». Нобоа и Карпов сыграют с первых минут, Кокорин выйдет с капитанской повязкой
Источник: ФК «Зенит»Комментарии
«Зенит» объявил заявку на первый товарищеский матч второго тренировочного сбора в Австрии против «Аустрии».
Стартовый состав: Лодыгин, Иванович, Карпов, Эрнани, Цаллагов, Мак, Нобоа, Маурисио, Молло, Кокорин, Дзюба.
Запасные: Лунев, Бабурин, Анюков, Кришито, Паредес, Хави Гарсия, Полоз, Жулиано, Кузяев, Шатов, Ерохин, Панюков, Джорджевич, Жирков.
Напомним, встреча начнется в 19:00, «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
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