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«Зенит» – «Аустрия». Нобоа и Карпов сыграют с первых минут, Кокорин выйдет с капитанской повязкой

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

«Зенит» объявил заявку на первый товарищеский матч второго тренировочного сбора в Австрии против «Аустрии».

Стартовый состав: Лодыгин, Иванович, Карпов, Эрнани, Цаллагов, Мак, Нобоа, Маурисио, Молло, Кокорин, Дзюба.

Запасные: Лунев, Бабурин, Анюков, Кришито, Паредес, Хави Гарсия, Полоз, Жулиано, Кузяев, Шатов, Ерохин, Панюков, Джорджевич, Жирков.

Напомним, встреча начнется в 19:00, «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию. 

Матч

Зенит - Аустрия - 0:0

1-й тайм

Состав

Зенит: Лодыгин, Цаллагов, Карпов, Иванович, Нобоа, Мак, Эрнани, Маурисио, Молло, Дзюба, Кокорин

Место и дата

04 июля 19:00, Тренировочное поле, Текстовая трансляция

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