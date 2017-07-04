Андрей Будогосский: Карасев? Не только он, но и другие арбитры иногда будут работать в ФНЛ

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский – о назначении Сергея Карасева на первый тур ФНЛ.

Напомним, Карасев является единственным кандидатом от России на поездку на чемпионат мира 2018 года.

– То, что Сергей Карасев назначен на матч первого тура ФНЛ, отразится на его перспективах работать в РФПЛ?

– Причем тут Карасев? У нас все арбитры РФПЛ будут судить матчи ФНЛ. Все – без исключения. Независимо ни от чего. Повторял это уже много раз. Не понимаю, зачем вы поднимаете вопросы, которые выеденного яйца не стоят? И полгода мусолите новости про Карасева?



– Потому что он арбитр ФИФА.

– У нас 19 человек арбитров ФИФА. И все они работают.



– Карасев – реальный кандидат на ЧМ-2018. Может ли перевод на некоторые матчи ФНЛ отразиться на его будущем?

– Ваши коллеги много чего рассказывают. Перефразируя профессора Преображенского, повторюсь: не надо читать некоторые публикации до обеда.