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Андрей Будогосский: Карасев? Не только он, но и другие арбитры иногда будут работать в ФНЛ

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский – о назначении Сергея Карасева на первый тур ФНЛ.

Напомним, Карасев является единственным кандидатом от России на поездку на чемпионат мира 2018 года.

– То, что Сергей Карасев назначен на матч первого тура ФНЛ, отразится на его перспективах работать в РФПЛ?
– Причем тут Карасев? У нас все арбитры РФПЛ будут судить матчи ФНЛ. Все – без исключения. Независимо ни от чего. Повторял это уже много раз. Не понимаю, зачем вы поднимаете вопросы, которые выеденного яйца не стоят? И полгода мусолите новости про Карасева?

– Потому что он арбитр ФИФА.
– У нас 19 человек арбитров ФИФА. И все они работают.

– Карасев – реальный кандидат на ЧМ-2018. Может ли перевод на некоторые матчи ФНЛ отразиться на его будущем?
– Ваши коллеги много чего рассказывают. Перефразируя профессора Преображенского, повторюсь: не надо читать некоторые публикации до обеда.

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