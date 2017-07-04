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Андрей Будогосский: Нам не о чем говорить с Карпиным

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский – о приглашении Валерия Карпина на телевидение.

– У меня нет намерений терять время, обсуждая с Карпиным видеоповторы. Не вижу какой-то судейской проблематики, о которой мы бы вообще могли поговорить с ним. Просто нет общей темы для разговора. По крайней мере, я ее не вижу. И он меня никуда не приглашал. То, что он где-то что-то сказал, и это было опубликовано, не знаю, насколько это правда. Он много чего говорил в последнее время, чего ему говорить не следовало.

Валерий Карпин: Предлагаю Будогосского, как и Джордано Бруно, сжечь

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