Андрей Будогосский: Нам не о чем говорить с Карпиным
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский – о приглашении Валерия Карпина на телевидение.
– У меня нет намерений терять время, обсуждая с Карпиным видеоповторы. Не вижу какой-то судейской проблематики, о которой мы бы вообще могли поговорить с ним. Просто нет общей темы для разговора. По крайней мере, я ее не вижу. И он меня никуда не приглашал. То, что он где-то что-то сказал, и это было опубликовано, не знаю, насколько это правда. Он много чего говорил в последнее время, чего ему говорить не следовало.
Валерий Карпин: Предлагаю Будогосского, как и Джордано Бруно, сжечь
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически