Алексей «Solo» Березин пропустит футбольный матч между Virtus.pro и SK Gaming

Капитан состава Virtus.pro по Dota 2 Алексей «Solo» Березин не сыграет за «медведей» в футбольном матче против SK Gaming из-за подготовки команды к The International 2017.



В составе его заменит главный редактор сайта Virtus.pro Глеб «glebke» Чернявский. Аналитик состава по CS:GO Давид «Junior» Йенджейовски займет роль запасного игрока «медведей», а запасным SK Gaming будет сооснователь организации и бывший игрок в Quake Бенджамин «kane» Райхерт.



Матч состоится 10 июля на арене «Рейн Энерги» и пройдёт по правилам мини-футбола.



Состав Virtus.pro: Ярослав «pashaBiceps» Яжомбковски (CS:GO), Януш «Snax» Погожельски (CS:GO), Виктор «TaZ» Войтас (CS:GO), Филип «NEO» Кубски (CS:GO), Глеб «glebke» Чернявский (главный редактор сайта Virtus.pro), Иван «Paranoia» Типухов (League of Legends), Якуб «kuben» Гурчиньски (тренер команды по CS:GO), Давид «Junior» Йенджейовски (аналитик состава по CS:GO (запас)).



Состав SK Gaming: Габриэль «FalleN» Толедо (CS:GO), Валерий «Unt0uch3D» Киров (видео-продюсер SK Gaming), Марсело «coldzera» Давид (CS:GO), Фернандо «fer» Альваренга (CS:GO), Жоао «felps» Васконселлос (CS:GO), Эпитасио «TACO» де Мело (CS:GO), Александер Мюллер (управляющий директор SK Gaming), Бенджамин «kane» Райхерт (сооснователь SK Gaming (запас)).



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