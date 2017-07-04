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Алексей Сорокин: Мне не стыдно за нашу сборную, ребята реально бились

Источник:  Газета.RuКомментарии

Директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин в интервью «Газета.Ru» высказался о выступлении национальной команды на домашнем Кубке конфедераций.

«Да, наша сборная действительно не вышла из группы, но коллектив показал характер, продемонстрировал отсутствие каких-либо колебаний в поединках с сильными соперниками. Мы показали, что у нас есть команда. Понятно, что есть над чем работать, но это совершенно нормально. Я уверен, что мы покажем себя достойно в следующем году. Есть время для подготовки, для проведения товарищеских матчей.

Мне за сборную не стыдно, ребята реально бились, показали хороший футбол. Мне кажется, нет повода для негатива в адрес сборной.

У сборной есть характер, налаживается командная игра, в коллективе прекрасная обстановка, так что мы обязательно покажем хороший футбол на чемпионате мира», – заявил Сорокин.

Напомним, подопечные Станислава Черчесова провели три матча, проиграв командам Португалии (0:1) и Мексики (1:2) и одержав победу над сборной Новой Зеландии (2:0).

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