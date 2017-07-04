Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Южный6:2, 7:5, 6:4Маю
Теннис  Касаткина6:2, 5:3Чженг
Теннис  Макарова- : -ван Уйтванк
Теннис  Родионова3:6, 7:6, 9:7Павлюченкова
Футбол  Зенит0 : 0Аустрия
Теннис  Жабер- : -Кузнецова
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Вадим Епанчинцев: Решили в Чехии обойтись без контрольных матчей

Источник:  ХК «Спартак»Комментарии

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев рассказал о задачах команды на тренировочный сбор, который стартовал в Чехии.

- Точно могу сказать, что команда после отпуска в хорошем настроении. Это немаловажно. Приятно, что ребята работали в отпуске самостоятельно и готовились к тренировкам. Это видно и по результатам тех тестов, что мы провели сегодня. Хотя мы пока лишь оцениваем функциональную готовность нашей команды.

На первом сборе хотим подтянуть функциональное и физическое состояние. Поэтому решили в Чехии обойтись без контрольных матчей - нам надо набрать хорошие кондиции. Мы постарались взять максимальное количество игроков, чтобы выстроить серьезную работу по группам. Вечером на льду команда соберется в полном составе, больше внимания будем уделять тактическим вопросам, - приводит слова Епанчинцева официальный сайт ХК «Спартак».

«Спартак» в сезоне-2016/17 занял 13-е место в Западной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата и в плей-офф не попал. Ранее клуб анонсировал несколько приобретений, а также продление контрактов с хоккеистами, выступавшими за команду в минувшем сезоне.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Бен Максвелл: Знаком со Стоа еще со времен юношеского хоккеяКанадский форвард «Спартака» Бен Максвелл перед вылетом команды на первый сбор в Чехию рассказал о том, как провел летний отпуск.Маркус Свенссон: Сказали, что в ходе медосмотра установил рекорд, но верится с трудомШведский голкипер «Спартака» Маркус Свенссон перед вылетом команды на первый сбор в Чехию рассказал о том, как провел летний отпуск.«Шипачев, учи английский!» Главные советы для новой звезды «Вегаса»«Шипачев, учи английский!» Главные советы для новой звезды «Вегаса»Тихонов поработал переводчиком, Коскинен – администратором, а Войнов и Зубарев по-разному, но решили не разговаривать с прессой.Александр Лазушин: «Динамо» расторгло контракт по своей инициативе, мне ничего особо объяснять не сталиГолкипер тольяттинской «Лады» Александр Лазушин поделился целями на сезон.«Автомобилист» расстался с нападающим Игорем ГригоренкоНападающий Игорь Григоренко по соглашению сторон расторг контракт с «Автомобилистом. Об этом информирует официальный сайт «Автомобилиста».«Вернулся, чтобы сыграть на Олимпиаде». Форвард СКА, который поможет сборной«Вернулся, чтобы сыграть на Олимпиаде». Форвард СКА, который поможет сборнойСергей Калинин не стал продлевать контракт с «Торонто» и приехал в КХЛ, чтобы попасть на корейскую Олимпиаду.Калинин и Рундблад определились с игровыми номерами в СКАНовички СКА Сергей Калинин и Давид Рундблад выбрали номера, под которыми будут выступать за петербургский клуб.«Знарок? Кто это?» Разные эмоции шведов СКА после медосмотра (видео)«Знарок? Кто это?» Разные эмоции шведов СКА после медосмотра (видео)Шведы Давид Рундблад и Патрик Херсли после медосмотра вели себя по-разному: первый постоянно улыбался, а второй был очень хмурым.Роман Любимов: Задело, что не попал на чемпионат мира. Но моя цель – Олимпиада!Роман Любимов: Задело, что не попал на чемпионат мира. Но моя цель – Олимпиада!Обозреватель «Советского спорта» взял интервью у форварда Романа Любимова, который возвращается из «Филадельфии» в ЦСКА.«Цзилинь» стал третьим китайским клубом в российских лигахВ рамках проходящего в России визита Председателя КНР Си Цзиньпиня Федерация хоккея России совместно с китайской стороной подписали ряд важных документов, направленных на развитие взаимоотношений между нашими странами в области спорта.Патрик Херсли: Остался в СКА, потому что хочу выиграть еще один Кубок ГагаринаЗащитник СКА Патрик Херсли поделился ожиданиями от нового сезона.Сергей Калинин: За былые заслуги меня не возьмут на ОлимпиадуНападающий СКА Сергей Калинин рассказал о причинах возвращения в КХЛ и шансах попасть на Олимпиаду.Сергей Калинин: Пока играл в НХЛ, следил за «Авангардом» и СКА, потому что интересно смотреть на большое количество головНападающий СКА Сергей Калинин рассказал о своем отпуске и переходе в петербургский клуб.Давид Рундблад: Когда начались переговоры со СКА - я уже не рассматривал другие вариантыЗащитник СКА Давид Рундблад поделился ожиданиями от нового сезона.Виктор Тихонов: Уверен, у Шипачева в НХЛ все будет в порядкеНападающий СКА Виктор Тихонов поделился мнением о своих шансах попасть на Олимпиаду.Микко Коскинен: Думаю ли о попадании на Олимпиаду? Не хочу загадыватьВратарь СКА Микко Коскинен поделился ожиданиями от нового сезона.Виктор Тихонов: В СКА у всех есть шанс стать лидером, в том числе и у меняНападающий СКА Виктор Тихонов поделился ожиданиями от нового сезона.Вячеслав Войнов: Буду ли готов к новому сезону? Все в процессеЗащитник СКА Вячеслав Войнов поделился ожиданиями от нового сезона.Зинэтула Билялетдинов: Зарипов? Пока вопрос по нему решаетсяГлавный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поведал о кадровых решениях в команде.Джастин Азеведо: Мне очень нравится играть в КазаниНападающий «Ак Барса» Джастин Азеведо прокомментировал продление контракта с казанским клубом.
Футбол
Агент Милевского: У Артема есть предложение из РФПЛ, но наш приоритет – европейский чемпионат
Футбол
Награждение футболистов «Спартака» золотыми медалями РФПЛ состоится 8 июля
Футбол
Маурисио попал в сферу интересов «Эспаньола»
Футбол
Арбитр Мешков не сдал тесты и пропустит старт сезона
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Вадим Епанчинцев
Вадим Епанчинцеввсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости