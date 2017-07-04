Вадим Епанчинцев: Решили в Чехии обойтись без контрольных матчей

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев рассказал о задачах команды на тренировочный сбор, который стартовал в Чехии.

- Точно могу сказать, что команда после отпуска в хорошем настроении. Это немаловажно. Приятно, что ребята работали в отпуске самостоятельно и готовились к тренировкам. Это видно и по результатам тех тестов, что мы провели сегодня. Хотя мы пока лишь оцениваем функциональную готовность нашей команды.

На первом сборе хотим подтянуть функциональное и физическое состояние. Поэтому решили в Чехии обойтись без контрольных матчей - нам надо набрать хорошие кондиции. Мы постарались взять максимальное количество игроков, чтобы выстроить серьезную работу по группам. Вечером на льду команда соберется в полном составе, больше внимания будем уделять тактическим вопросам, - приводит слова Епанчинцева официальный сайт ХК «Спартак».

«Спартак» в сезоне-2016/17 занял 13-е место в Западной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата и в плей-офф не попал. Ранее клуб анонсировал несколько приобретений, а также продление контрактов с хоккеистами, выступавшими за команду в минувшем сезоне.