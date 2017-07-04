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Теннис  Южный6:2, 7:5, 6:4Маю
Теннис  Касаткина6:2, 5:3Чженг
Теннис  Макарова- : -ван Уйтванк
Теннис  Родионова3:6, 7:6, 9:7Павлюченкова
Футбол  Зенит0 : 0Аустрия
Теннис  Жабер- : -Кузнецова
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«Зенит» – «Аустрия» (0:0). Одержит ли команда Манчини первую победу на сборах? Онлайн

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«Зенит» – «Аустрия» (0:0). Одержит ли команда Манчини первую победу на сборах? Онлайн
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