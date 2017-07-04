«Зенит» – «Аустрия» (0:0). Одержит ли команда Манчини первую победу на сборах? Онлайн
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
|Теннис
|Южный6:2, 7:5, 6:4Маю
|Теннис
|Касаткина6:2, 5:3Чженг
|Теннис
|Макарова- : -ван Уйтванк
|Теннис
|Родионова3:6, 7:6, 9:7Павлюченкова
|Футбол
|Зенит0 : 0Аустрия
|Теннис
|Жабер- : -Кузнецова
|Бертенс6:7, 5:7Кырстя
|Никулеску4:6, 1:6Рыбарикова
|Мария6:3, 2:2Потапова
|Кербер6:4, 6:4Фалькони
|Голубич6:3, 6:7, 6:1Чжан
|Александрова2:6, 4:6Мугуруса
|Бултье6:3, 5:7, 3:6МакХэйл
|Гаврилова4:6, 6:2, 8:10Мартич
|Хан3:6, 4:6Дияс
|Касаткина6:2, 5:3Чженг
|Плишкова6:1, 6:4Родина
|Риск6:2, 3:4Стивенс
|Доден- : -Шафаржова
|Макарова- : -ван Уйтванк
|Младенович- : -Парментье
|Южный6:2, 7:5, 6:4Маю
|Зверев6:4, 6:3, 6:4Томич
|Гаске3:6, 4:6, 7:5, 2:6Феррер
|Эдмунд4:6, 6:3, 6:2, 6:1Уорд
|Гулбис6:1, 6:1, 6:2Бургос
|Багнис6:4, 4:6, 6:7, 6:7Албот
|Томпсон4:6, 4:6, 6:7Рамос-Винолас
|Монфис6:3, 7:5, 6:4Брандс
|Клижан3:6, 0:2Джокович
|Хаазе0:0Тиафо
|Димитров0:0Шварцман
|Тситсипас4:6, 3:4Лайович
|Сугита7:6, 6:3, 6:0Кляйн
|Села- : -Гранольерс
|Долгополов3:6, 0:3Федерер